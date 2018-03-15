ЦБ аннулировал лицензию «Вэлтон Банка»

Центральный банк России аннулировал лицензию белгородского «Вэлтон Банка», который на 1 марта занимал 500-е место в банковской системе страны.

Как сообщает пресс-служба регулятора, руководство кредитной организации само приняло решение о ее ликвидации.

«Исходя из представленных в Банк России отчетных данных, кредитная организация располагает достаточным имуществом для удовлетворения требований кредиторов», — говорится в пресс-релизе.

«Вэлтон Банк» является участником системы страхования вкладов. Аннулирование лицензии относится к страховым случаям.