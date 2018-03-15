ЦБ лишил лицензии банк «Кредит Экспресс»

Центральный банк России отозвал лицензию у банка «Кредит Экспресс», зарегистрированного в Ростове-на-Дону. Об этом сообщает пресс-служба регулятора.

По состоянию на 1 марта «Кредит Экспресс» занимал 372-е место в банковской системе страны.

Кредитная организация, сообщает ЦБ, некорректно отчитывалась по операциям, подлежащим обязательному контролю согласно закону о противодействии отмыванию преступных доходов.

Надлежащая оценка принятых кредитных рисков банка выявила существенное снижение размера его капитала, «что создало реальную угрозу интересам кредиторов и вкладчиков».

Банк «Кредит Экспресс» — участник системы страхования вкладов.