Я не могу, я в волшебном мире. Хочу рассказать о том, как начинается наш день. Раньше всех встаёт Давидик, и сразу же бежит к входной двери и стучит, чтобы его величество вели гулять. Хочешь не хочешь приходиться выходить, иначе он не отходит от двери. Утренний прогулочный ритуал не долгий, кружок во дворе и навестить всех местных котов, которых тут не мало. Потом идём домой, завтракаем и мчим на море, а на море тоже Домик кошек. Специальный дом, который им построило государство, они там живут, их кормят, у них мини-комнаты, ну и тут мы с Давидом тоже все исследовали. Вывод такой- Давид кошатник как и я, у Темы другая программа, он спит до последнего, прям до завтрака, его идём будить всем семейством, долго, он соня, в папу. Я очень люблю жизнь, это самое классное во мне, мне никогда не скучно и почти никогда не грустно, и это не легкомыслие, это мой выбор. Жизнь прекрасна!
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Новости » Шоу-бизнес » Даша Пынзарь рассказала, как начинается день в ее семье
Даша Пынзарь рассказала, как начинается день в ее семье
Добавлено: 15 мар 2018 в 15:14, Категория: Шоу-бизнес
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Автор: Вадим Карасев
Добавлено: 15 мар 2018 в 15:14, Журналист, сотрудник ИА "NewsTes"
По материалам: life-dom2
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