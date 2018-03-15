Депутаты Рады исключили Савченко из комитета нацбезопасности

В ходе заседания 15 марта Верховная рада исключила нардепа Надежду Савченко из комитета национальной безопасности и обороны.

«За» соответствующее предложение проголосовал 261 депутат.

В пояснительной записке, подчеркивалось, что члены комитета имеют доступ к государственной тайне.

«Народный депутат Украины Савченко Н.В. имеет допуск к государственной тайне. Как член Комитета Верховной Рады Украины по вопросам национальной безопасности и обороны принимает участие в заседаниях, где рассматривается информация, которая относится к государственной тайне.

В частности, сдерживание военной агрессии России против Украины, обеспечение Вооруженных Сил Украины вооружением и военной техникой, планирование и проведение военных учений и т. д».

Исключить Савченко предлагалось «с целью недопущения разглашения информации, которая относится к государственной тайне».

Представляя проект исключения Савченко из комитета нацбезопасности, нардеп Андрей Тетерев заявил, что украинские парламентарии «имели дело с последовательной идеологической поддержкой исключительно тезисов Кремля (со стороны Савченко в комитете — прим. РВ)».

«Требуем исключить ее из комитета. Мы должны остановить процесс, который делает Савченко», — воззвал он к коллегам по Раде.

Напомним, до этого генпрокурор Украины Луценко обвинил Савченко в том, что она готовила теракт в стенах Рады с подрывом ее здания и расстрелом выживших из автоматов.