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Дом моды Versace отказался от использования меха


Добавлено: 15 мар 2018 в 10:00, Категория: Шоу-бизнес

Глава всемирноизвестного модного Дома, сестра покойного Джани Версаче Донателла вчера сделала ответственное заявление. По ее словам, ни в одной из многочисленных линеек бренда больше не будет вещей из натурального меха.

«Мех? Я больше в этом не участвую. Я не хочу убивать животных, чтобы создавать моду. Это кажется мне неправильным», — заявила модельер в интервью журналу 1843.

В общем-то удивляться особо не чему: бережное отношение к природе и ответственность, которую берут на себя владельцы компаний, уже стали настоящим трендом, в том числе и в модной индустрии.

Так, в октябре прошлого года об отказе от натурального меха объявил итальянский модный Дом Gucci, а двумя месяцами позже представители Дома Michael Kors заявили об отказе от использования меха. Ассортимент марки Jimmy Choo, купленной Michael Kors летом прошлого года, тоже лишится меховых изделий. Такое решение, как пишет Lenta, было принято после встречи с представителями организации по защите прав животных PETA.



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Добавлено: 15 мар 2018 в 10:00, Журналист, сотрудник ИА "NewsTes"
По материалам: fashiontime

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