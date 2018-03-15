Дорога в четвертьфинал: ПФК ЦСКА на выезде сыграет с "Лионом" в Лиге Европы

МОСКВА, 15 мар - РИА Новости, Вероника Столбунова. Московский ЦСКА в четверг сыграет с французским "Лионом" в ответном матче 1/8 финала футбольной Лиги Европы.

Встреча пройдет во Франции и начнется в 23:05 мск. В первой игре, которая прошла 8 марта в Москве, армейцы уступили со счетом 0:1.

ЦСКА без Фернандеса

По словам вратаря и капитана армейцев Игоря Акинфеева, ЦСКА настроен оптимистично. "Мы перед любым матчем испытываем оптимизм. Футболист создан для того, чтобы побеждать. Понятно, что бывают поражения, от этого никуда не деться. Нам в любом случае надо завтра выигрывать", - сказал Акинфеев.

В чемпионате России ЦСКА перед игрой с "Лионом" разгромил грозненский "Ахмат" (3:0) и теперь занимает третье место в премьер-лиге.

В лазарете московского клуба остаются только защитники Марио Фернандес и Виктор Васин. Фернандес в начале марта повредил мышцу задней поверхности правого бедра и в апреле должен вернуться в строй. У Васина диагностирован разрыв крестообразной связки колена, который требует больше времени на восстановление, и игрок рискует пропустить домашний чемпионат мира.

Главный тренер ЦСКА Виктор Ганчаренко взял в Лион 20 футболистов. В предыдущих играх он продолжал экспериментировать с составом, на что обратил внимание тренер "Лиона" Бруно Женезио. "Я видел, что они изменили тактическую схему в чемпионате. Мы готовы к этому. Мы в середине пути, ничего еще решено. Я говорил и буду говорить об этом игрокам", - сказал Женезио.

Вернувшийся в ЦСКА нападающий Ахмед Муса пока не отметился голами. "Муса восстанавливает те навыки, которые из-за отсутствия практики у него нивелировались. У него стали появляться моменты, теперь будем ждать голов", - сказал Ганчаренко.

Акинфеев: ЦСКА перед любым матчем оптимистичен, в игре ЛЕ с "Лионом" надо побеждать

Армейцы удачно играют на выезде

ЦСКА в текущем европейском сезоне показывает хорошие результаты в выездных матчах. Так, в квалификации Лиги чемпионов армейцы одержали победы на выезде над греческим АЕКом (2:0), швейцарским "Янг Бойз" (1:0), на групповом этапе в гостевых матчах оказались сильнее португальской "Бенфики" (2:1), швейцарского "Базеля" (2:1) и вничью закончили матч с сербской "Црвеной Звездой" (0:0) в Лиге Европы.

Ганчаренко полагает, что надеяться только на подобную статистику не стоит. "Если взять наши выездные матчи, то в них мы достаточно удачно сыграли, но это не повод обольщаться и думать, что на выезде у нас все хорошо, потому что все выездные матчи были достаточно напряженными. Что касается "Лиона", то команда обладает индивидуально сильными футболистами не только в группе атаки ", — сказал тренер на предматчевой пресс-конференции.

"Лион" без капитана и лучшего бомбардира

"Лион" вскоре после победы над ЦСКА в Москве смог прервать начавшуюся 28 января безвыигрышную серию в чемпионате Франции, обыграв "Кан" (1:0).

Футболист Рафаэл не поможет "Лиону" в матче Лиги Европы с ЦСКА - Женезио

В первом матче с ЦСКА из-за травмы не смог сыграть капитан и лучший бомбардир "Лиона" Набиль Фекир. Позднее стало известно, что и ответную игру форвард будет вынужден пропустить. "Операция Набиля прошла хорошо. Он будет отсутствовать около трех-четырех недель", – сообщил главный тренер "Лиона".