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Движение «Голос» лишилось аренды колл-центра для выборов


Добавлено: 15 мар 2018 в 16:57, Категория: Новости на сегодня
Движение «Голос» лишилось аренды колл-центра для выборов

Движение в защиту прав избирателей «Голос» лишилось помещения в Москве, в котором в день выборов 18 марта должен был располагаться колл-центр наблюдателей. Об этом в Facebook сообщил член совета движения Роман Удот.

«"Голос" нашел хорошее помещение для огромного, прекрасного Объединенного колл-центра наблюдателей на 70 рабочих мест. Заключил договор. Оплатил. В журналистский пул колл-центра записались немало журналистов некоторых мировых и отечественных СМИ. Так немало, что захотелось сделать им дополнительный надежный интернет», — рассказал Удот.

По его словам, после того как за новую линию связи был сделан платеж через Сбербанк, «тут же спецслужбы узнали адрес» колл-центра.

Вскоре «была выпущена фальшивка, что это помещение снимает нежелательная организация "Открытая Россия"», и после визита к арендодателю участкового договор с «Голосом» был расторгнут.



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Добавлено: 15 мар 2018 в 16:57, Журналист, сотрудник ИА "NewsTes"
По материалам: polit.ru

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