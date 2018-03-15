Движение Немцова отказалось участвовать в открытии памятной доски политику

Движение «Солидарность», сооснователем которого был Борис Немцов, не примет участие в церемонии открытия мемориальной доски на доме, где жил политик. Об этом сообщил в Facebook один из руководителей движения Илья Яшин.

О том, что доску установят, в феврале заявил мэр Москвы Сергей Собянин. Причем, по его словам, инициатива исходила от кандидата в президенты Ксении Собчак.

По словам Яшина, в «Солидарности» расценивают открытие доски, которое состоится 16 марта, «как предвыборное мероприятие».

«Нас коробит от того, что память Немцова пытаются использовать для агитации в президентской кампании», — заявил он.

«А еще больше нас коробят благодарности и реверансы в адрес Собянина. Подчиненные мэру городские службы почти три года варварски громили народный мемориал Немцова на Большом Москворецком мосту. И установка памятной доски стала результатом давления на власть со стороны гражданского общества, а не доброй воли Собянина», — отметил Яшин.

Он призвал сторонников «Солидарности» принести цветы к памятной доске Немцову 17 марта.