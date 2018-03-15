Дженнифер Лопес об отношениях с Алексом Родригесом: "Я все еще верю в брак"

Дженнифер Лопес

48-летняя Дженнифер Лопес не только украсила обложку апрельского номера Harper's Bazaar и стала героиней невероятно красивой фотосъемки, но и рассказала в интервью изданию о своих отношениях с Алексом Родригесом. По словам звезды, идти под венец она не спешит (хотя поклонники пары этого события очень ждут!).

Я верю в брак, и я бы очень хотела встретить старость, будучи в серьезных отношениях. Но сейчас я не хочу спешить. Мы отлично понимаем друг друга, чем могут похвастаться далеко не многие пары.

— сказала она.

Дженнифер Лопес и Алекс РодригесДженнифер Лопес

Лопес добавила, что ее возлюбленный прекрасно ладит с ее детьми — 10-летними Максом и Эммой, а она в свою очередь нашла общий язык и с его дочерьми — 13-летней Наташей и 9-летней Эллой.

В интервью изданию Лопес затронула и тему харассмента, рассказав, что тоже стала жертвой сексуальных домогательств, как и многие ее коллеги.

Один режиссер попросил меня снять рубашку и показать свою грудь. Конечно, я не сделала этого. Я помню, как билось мое сердце, я была в ужасе от того, что работала с этим мужчиной. Это был один из моих первых фильмов,

— поведала она.

Сейчас, по словам звезды, она добилась очень многого и теперь может рассуждать о том, какие ошибки совершала в молодости.

Когда я была моложе, я постоянно была счастлива только наполовину, другая же часть меня была несчастна. Теперь я знаю, кто я такая и чего я хочу. Я знаю все свои сильные и слабые стороны. Я из Бронкса, и я всегда знала, что должна найти свой путь и доказать самой себе, что многого смогу добиться сама,

— заключила она.