Экс-губернатор Омской области избран в Совет Федерации

Депутаты законодательного собрания Омской области избрали бывшего губернатора региона Виктора Назарова представителем области в Совет Федерации. Как сообщает местное издание Gorod55.ru, за Назарова были поданы 27 голосов, против 10, еще три бюллетеня были признаны недействительными.

О том, что экс-губернатор может стать сенатором от Омской области, сообщалось еще в ноябре 2017 года, но для этого ему нужно было сначала стать депутатом регионального заксобрания.

В феврале Назаров был избран депутатом омского областного парламента, и вскоре политсовет отделения «Единой России» выдвинул его на должность члена Совфеда.