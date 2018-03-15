Экс-губернатор Омской области Назаров стал членом Совета Федерации

Экс-губернатор Омской области Виктор Назаров стал членом Совета Федерации. Об этом сообщает ТАСС.

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Такое решение приняли депутаты Законодательного собрания Омской области. «Голосование прошло, Виктор Назаров официально избран сенатором», — сказал руководитель пресс-центра Заксобрания региона Анатолий Секретов.

Назаров возглавлял Омскую область с 2012 года, 9 октября 2017 года он ушёл в отставку.

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