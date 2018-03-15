Елизавета II разрешила принцу Гарри жениться

Британская королева Елизавета II направила выразила официальное согласие на бракосочетание принца Гарри и американской актрисы Меган Маркл, сообщает Reuters.

Соответствующее письмо было направлено в Тайный совет ее величества. В нем королева назвала принца Гарри «дорогим любимым внуком», а говоря о Маркл, просто назвала ее по имени.

Как пишет The Daily Mail, когда Елизавета II отправляла подобное письмо перед свадьбой свадьбы принца Уильяма и Кейт Миддлтон, она назвала избранницу принца «верной и любимой».

Согласие на брак от королевы должны получать первые шесть человек, претендующих на престол.

Принц Гарри является пятым в очереди на трон. Его свадьба состоится 19 мая.