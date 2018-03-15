Это наша ракета: Советник Порошенко обиделся на Россию из-за «Сармата»

Продемонстрировав новейшие оружейные комплексы "Сармат" и "Воевода" широкой публике, президент Российской Федерации Владимир Путин в самой значительной степени обидел Владимира Горбулина, руководителя украинского Национального института стратегических исследований, а также советника главы Незалежной Петра Порошенко.Владимир Горбулин, как сообщает ресурс inforeactor.ru, заявил, что Путин "пугает мир" несуществующими в реальности ракетами, которые вообще нельзя сравнивать с украинской ракетой РС-20."Ракеты РС-20, которые в классификации Североатлантического Альянса называются SS-18 "Сатана", были в свое время созданы в Днепропетровске, поэтому это, очевидно, украинское оружие. Которое выгодно отличается от "Сармата" хотя бы тем фактом, что оно реально существует", — сказал Горбулин.Ракета "Сармат", напомним, была показана общественности российским президентом в ходе чтения послания к Федеральному собранию. Ракета, по словам Путина, не имеет аналогов в мире — у нее, в частности, неограниченный радиус действия и "непредсказуемая" траектория полета. В общем, российские военные, судя по всему, и сами немного побаиваются своего новейшего смертоносного оружия.