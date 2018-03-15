Фанаты Гарри Поттера заметили масштабный киноляп в «Фантастических тварях»

Пару дней назад на официальном YouTube-канале кинокомпании Warner Bros. Pictures появился трейлер картины "Фантастические твари: Преступления Грин-де-Вальда" (смотрите видео ниже), представляющей собой вторую часть франшизы Fantastic Beasts (ответвление от "Гарри Поттера"), а сегодня фанаты книг и фильмов о знаменитом чародее в круглых очках обнаружили в этом самом трейлере чудовищное несоответствие литературному первоисточнику.В трейлере показано, как на территории волшебной школы Хогвартс появляются телепортировавшиеся сюда министр магии и его подчиненные. И что тут такого? Ничего, если не учитывать тот факт, что в Хогвартс нельзя трансгрессировать (телепортироваться). То есть можно, но исключительно Альбусу Дамблдору, который является директором этого учебного заведения.В общем, создатели фильма взяли, да и нарушили жесткое правило, неоднократно упомянутое в книгах о Гарри Поттере. Запрет на телепортацию, как подчеркивала Джоан Роулинг, защищает учеников Хогвартса от внезапных нападений разнообразных злодеев.Релиз второй части франшизы "Фантастические твари", тем временем, намечен на пятнадцатое ноября 2018-го года. В ленте снялись Эдди Редмэйн, Джонни Депп и Джуд Лоу.