Фарфан, Лысов и Коломейцев - в стартовом составе ФК "Локомотив" на матч с "Атлетико"

МОСКВА, 15 мар - РИА Новости. Футболисты Джефферсон Фарфан, Михаил Лысов и Александр Коломейцев выйдут в стартовом составе московского "Локомотива" на ответный матч 1/8 финала Лиги Европы против мадридского "Атлетико", сообщается на официальном сайте УЕФА.

Встреча пройдет в четверг на стадионе "Локомотив" и начнется в 19:00 мск. В первом матче, прошедшем 8 марта в Мадриде, победу одержала испанская команда со счетом 3:0.

Фарфан проведет против "Атлетико" свой первый матч после того, как оправился от травмы. Вместо травмированного Гилерме место в воротах "Локомотива" займет Антон Коченков.

Полностью состав "красно-зеленых" выглядит следующим образом: Антон Коченков - Ведран Чорлука, Соломон Кверквелия, Мацей Рыбус, Михаил Лысов, Игорь Денисов, Александр Коломейцев, Мануэл Фернандеш, Алексей Миранчук, Антон Миранчук, Джефферсон Фарфан.