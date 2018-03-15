Франция, Германия, США и Британия выпустили общее заявление по делу Скрипаля

Франция, Германия, США и Великобритания в совместном заявлении лидеров четырех этих стран назвали инцидент в Солсбери нарушением суверенитета Великобритании со стороны РФ. Об этом передает Sky News.

«Это нарушение суверенитета Великобритании, и любое действие подобного рода со стороны какого-либо государства является явным нарушением конвенции о химоружии и нарушением международного законодательства. Это угроза безопасности всем нам», – сказано в заявлении.

Также лидеры государств заявили, что это является угрозой Франции, Германии, США и Британии.

«Использование применяемого в военных целях нервно-паралитического вещества типа, созданного в России, представляет собой первое использование нервно-паралитического вещества в целях нападения в Европе со времен Второй мировой войны», – говорится в документе.

Кроме того, Россию призывают предоставить полный отчет в ОЗХО о программе «Новичок».

Ранее президент США Дональд Трамп прокомментировал дело Скрипаля.

Фото: Reuters