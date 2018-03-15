Франция объявит о мерах против России в связи с отравлением Скрипаля

Французские власти намерены в ближайшее время скоординировать свою позицию с Великобританией в связи с отравлением экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юли, передает Reuters.

Президент Франции Эммануэль Макрон 15 марта переговорит с премьер-министром Великобритании Терезой Мэй, сообщили в пресс-службе Макрона. Там отметили, что Лондон с начала недели информирует Париж и других своих союзников о деталях расследования и о том, что за атакой стоит РФ.

«Все подталкивает нас к тому, чтобы поверить в то, что ответственность в действительности лежит на России. Я расскажу в ближайшие дни о мерах, которые мы планируем принять», — заявил Макрон.

Ранее Великобритания обвинила Россию в атаке на Скрипаля, совершенной с помощью редкого нервно-паралитического яда «Новичок», разработанного в СССР. Британские власти высылают 23 российских дипломата и замораживают контакты с Россией на высшем уровне. В частности, британские министры и члены королевской семьи проигнорируют ЧМ по футболу, который пройдет в России этим летом.