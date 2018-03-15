Франция воздержалась от обвинений в адрес России из-за Скрипаля

Пресс-секретарь президента Франции Эммануэля Макрона Бенжамин Гриво заявил The Times, что Елисейский дворец не будет однозначно поддерживать обвинения Великобритании в адрес России по делу об отравлении экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля до предъявления доказательств.

«Мы не занимаемся воображаемой политикой. Как только появятся доказательства, мы примем решение», — заявил Гриво.

Он уточнил, что отравление Скрипаля и его дочери является серьезным действием, направленным против стратегического партнера Франции, однако Париж будет ждать подтверждения обвинений.

Ранее премьер-министр Великобритании Тереза Мэй заявила, что обсудила дело об отравлении Скрипаля с Эммануэлем Макроном, президентом США Дональдом Трампом и канцлером Германии Ангелой Меркель. Мэй сообщила, что договорилась с ними о координации реакции на дело Скрипаля.

14 марта британский премьер-министр сообщила о высылке из страны 23 российских дипломатов в ответ на отказ Москвы предоставить объяснения случившемуся в Солсбери. В России ее действия назвали «грубой провокацией» и пообещали не медлить с ответом.