Где купить кассетный кондиционер в Краснодаре?

Жаркое лето хорошо проводить на пляже. Но при отсутствии такой возможности жара и духота в квартире может вносить дискомфорт в нашу жизнь и даже нанести серьезный удар по здоровью. В связи с этим возникает необходимость в покупке кондиционера. Этот агрегат поможет выжить в жару и подарит приятную прохладу.
Без проблем можно купить кондиционер в Краснодаре через интернет в компании «SPLIT-KOTEL.RU». Доставка, установка, обслуживание – это перечень услуг, которые готовы предоставить сотрудники компании своим клиентам.
Все кондиционеры, вне зависимости от производителя имеют:
- Пульт для дистанционного управления.
- Несколько режимов для охлаждения и обогрева.
- Систему вентиляции.
- Терморегуляцию для поддержания заданной температуры на постоянном уровне.
- Осушение.
- Таймер для возможности включения и выключения.
- Фильтр.
Рассмотрим пример удобной сплит-системы. Кассетный кондиционер используется в больших магазинах или офисах. Его отличает большая мощность и равномерность распределения потока воздуха. В устройстве кассетного аппарата есть дренажные помпы, которые отводят влагу. Зимние комплекты работают отлично в холодное время года.
Монтаж агрегата осуществляется в потолок. Чаще всего это подвесные потолки. Очень удобный размер кондиционера хорошо монтируется вместо одной плитки, экономит пространство и оставляет возможности для декора.
Компания «SPLIT-KOTEL.RU» предлагает приобрести технику по невысоким ценам. Специалисты доставят и установят системы, гарантируют ее обслуживание и ремонт. Бонусы, акции и скидки станут приятным дополнением к покупке.
Техника проверена, подготовлена к установке и эксплуатации. Цены на оборудование различны, в зависимости от бренда и функционала кондиционеров, сплит-систем или котлов.
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