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Где купить кассетный кондиционер в Краснодаре?


Добавлено: 15 мар 2018 в 01:51, Категория: Статьи

Где купить кассетный кондиционер в Краснодаре?Жаркое лето хорошо проводить на пляже. Но при отсутствии такой возможности жара и духота в квартире может вносить дискомфорт в нашу жизнь и даже нанести серьезный удар по здоровью. В связи с этим возникает необходимость в покупке кондиционера. Этот агрегат поможет выжить в жару и подарит приятную прохладу.

Без проблем можно купить кондиционер в Краснодаре через интернет в компании «SPLIT-KOTEL.RU». Доставка, установка, обслуживание – это перечень услуг, которые готовы предоставить сотрудники компании своим клиентам.

Все кондиционеры, вне зависимости от производителя имеют:

  • Пульт для дистанционного управления.
  • Несколько режимов для охлаждения и обогрева.
  • Систему вентиляции.
  • Терморегуляцию для поддержания заданной температуры на постоянном уровне.
  • Осушение.
  • Таймер для возможности включения и выключения.
  • Фильтр.

Рассмотрим пример удобной сплит-системы. Кассетный кондиционер используется в больших магазинах или офисах. Его отличает большая мощность и равномерность распределения потока воздуха. В устройстве кассетного аппарата есть дренажные помпы, которые отводят влагу. Зимние комплекты работают отлично в холодное время года.

Монтаж агрегата осуществляется в потолок. Чаще всего это подвесные потолки. Очень удобный размер кондиционера хорошо монтируется вместо одной плитки, экономит пространство и оставляет возможности для декора.   

Компания «SPLIT-KOTEL.RU» предлагает приобрести технику по невысоким ценам. Специалисты доставят и установят системы, гарантируют ее обслуживание и ремонт. Бонусы, акции и скидки станут приятным дополнением к покупке.

Техника проверена, подготовлена к установке и эксплуатации. Цены на оборудование различны, в зависимости от бренда и функционала кондиционеров, сплит-систем или котлов.

Более полная информация на сайте https://split-kotel.ru/catalog/split-sistemi



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Добавлено: 15 мар 2018 в 01:51, Журналист, сотрудник ИА "NewsTes"

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