Генеральная прокуратура Украины готовится осуществить “самый громкий арест года”

Глава ГПУ Юрий Луценко готов внести в Верховную Раду три представления на депутата Надежду Савченко: на лишение неприкосновенности, задержание и арест депутата.Об этом генеральный прокурор Украины заявил накануне. Вышеупомянутые меры будут приняты в том случае, если в четверг (15 марта) Савченко не явится на допрос в Службу Безопасности Украины, подчеркнул Луценко.Как сообщалось, в понедельник генеральный прокурор Украины Юрий Луценко заявил о том, что внефракционный народный депутат Савченко во вторник, 12 марта, вызывается на допрос в Службу безопасности Украины в связи с расследованием в уголовном производстве в отношении руководителя Центра освобождения пленных “Офицерский корпус” Владимира Рубана. Однако Савченко так и не пришла на встречу со следователями СБУ.