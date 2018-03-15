Гигантский НЛО, зависший над Бостоном, был запечатлен на видео

Гигантский неопознанный летающий объект был запечатлен нал американским Бостоном.

Как пишет источник, инопланетные объекты любят этот город и посещают уже в течение нескольких веков.

Одно из последних видео, предположительно, с инопланетным объектом появилось в сети совсем недавно. Оно было снято над заснеженной бостонской трассой. Данный объект соответствовал классическим представлением об НЛО, что отлично заметно на видео, которое снял один из водителей, ехавших в этот момент по автодороге. Аппарат, предположительно, внеземного происхождения медленно двигался, как бы изучая местность. Скептики считают, что видео – умелая подделка, а авторитетные уфологи пока воздерживаются от комментариев.