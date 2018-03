Глава Минобороны Великобритании предложил России «отойти и заткнуться»

Министр обороны Великобритании Гэвин Уильямсон подтвердил в прямом эфире местных телеканалов, что Лондон ждет от России ответных мер, но ей было бы лучше «отойти и заткнуться». Об том пишет РИА Новости.

«Что мы сделаем — мы посмотрим, как Россия ответит на то, что мы сделали. Это совершенно жестокий и возмутительный акт, который Россия устроила в Солсбери. Мы на него ответили. Честно говоря, Россия должна отойти в сторону и заткнуться (Russia should go away and shut up)», — сказал Уильямсон, выступая с речью в Бристоле.

Уильямсон добавил, что Лондон внимательно оценит ответные шаги России, но было бы неправильно оценивать их заранее.

Напомним, премьер-министр Великобритании Тереза Мэй объявила о высылке 23-х российских дипломатов в ответ на отказ Москвы предоставить доказательства непричастности к отравлению экс-офицера ГРУ Сергея Скрипаля. Он получил убежище в Великобритании после того, как был осужден за госизмену на 13 лет, вполследствии его обменяли на российских агентов.

4 марта Скрипаля и его дочь Юлию обнаружили в бессознательном состоянии в Солсбери. Полиция утверждает, что оба были отравлены нервно-паралитическим газом «Новичок», который производился в Советском Союзе.