Госдеп США осудил визит Владимира Путина в Крым

Представитель Госдепартамента США Сара Сандерс осудила поездку в Крым президента РФ Владимира Путина, сообщает «Интерфакс».

Сандерс заявила, что своими действиями российский лидер «подтвердил ложные притязания на территорию Украины и еще раз открыто продемонстрировал пренебрежение российского правительства по отношению к международному порядку и неуважение территориальной целостности других стран».

Представитель Госдепа подчеркнула, что антироссийские санкции не будут отменены до тех пор, пока полуостров не вернется к Украине. Она назвала крымский референдум 2014 года «сфабрикованным и незаконным», проведенным под давлением «тяжеловооруженных российских войск».

Российское посольство в США в свою очередь отметило, что в голословных обвинениях усматривает очередную неприкрытую попытку повлиять на внутриполитическую ситуацию у нас в контексте предстоящих выборов.

«Госдеп не мог пройти мимо данного события, выпустил беспрецедентно надрывное и желчное заявление. Но, как говорится, "ты сердишься, значит, ты не прав"», — отметили в дипмиссии.

Президент Украины Петр Порошенко на совместной пресс-конференции с президентом Австрии Александром Ван дер Белленом назвал поездку Владимира Путина в Крым провокацией. Об этом сообщает «112 Украина».

«Мы имеем чрезвычайно опасную провокацию, когда сегодня президент России Путин, прямо накануне выборов, намеренно едет на оккупированную территорию, посещает Симферополь, Севастополь», — сказал Порошенко.

Напомним, Владимир Путин 14 марта посетил митинг-концерт «Россия. Севастополь. Крым» в Севастополе, посвященный годовщине воссоединения Крыма с Россией. Обратившись к присутствующим, президент РФ поблагодарил их за то, что четыре года назад они проголосовали на референдуме за воссоединение с Россией, приняли «историческое решение» и тем самым восстановили нарушенную при СССР историческую справедливость.