Гримчак: В ОРДЛО 70% источников питьевой воды непригодны для питья

На оккупированной территории Донецкой и Луганской областей 70% источников питьевой воды непригодны для использования, а одна из самых серьезных экологических проблем в Донецкой области — это затопленные шахты.

Заместитель министра по вопросам оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Юрий Гримчак отметил: «У нас есть данные исследования, которые мы проводили на нашей территории, временно оккупированных территориях и в России. И сегодня имеем данные, что 70% источников питьевой воды на оккупированной территории уже не пригодны для использования».

Он подчеркнул, что есть несколько составляющих экологических проблем в Донецкой области, однако, самые кричащие — это затопленные шахты. Гримчак отметил:"В затопленной шахте, где вода не откачивается и под высоким давлением поднимается на поверхность, происходит ее минерализация. Фактически эта вода убивает все живое — деревья, траву, все. А первым поднимается на поверхность метан, что может привести к взрывам».

Также, он уточнил: «У нас есть данные замеров воды реки Северский Донец, которые были до линии разграничения и в России. Уровень минерализации воды отличается в 8 раз. У нас есть два варианта: решать уже имеющиеся проблемы или разработать стратегию для предотвращения экологической катастрофы в будущем».