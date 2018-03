Илон Маск решил создать «межгалактическую медийную империю»

Основатель компаний Tesla и SpaceX Илон Маск объявил о намерении заняться медиа-бизнесом. «Межгалактическая медийная империя» будет называться «Thud».

Позднее представитель бизнесмена подтвердил, что тот не шутил и новая компания действительно будет так называться. Журналисты западных СМИ обнаружили, что в базе данных регистрации доменов GoDaddy уже зарезервирован адрес thud.com, но сведения о его владельцах недоступны.

Ранее сообщалось, что Маск подумывал о приобретении сайта фейковых новостей The Onion, но отказался от этой затеи, наняв нескольких ключевых сотрудников сайт для собственного секретного проекта. Экс-главред The Onion Коул Болтон и бывший исполнительный редактор Бен Беркли заявили, что займутся «новым комедийным проектом».

That’s the name of my new intergalactic media empire, exclamation point optional

