Инсайдер назвал причину расставания Дженнифер Энистон и Джастина Теру и рассказал о состоянии актера: "Он убит горем"

Джастин Теру и Дженнифер Энистон
После новости о разводе Дженнифер Энистон и Джастина Теру журналисты начали приписывать актеру новые романы, но один из инсайдеров считает, что рано делать это. По сведениям информатора, актер все еще тяжело переживает развод с женой.
Джастин все еще убит горем, – рассказал инсайдер.
По мнению источников из окружения Теру, хоть сердце актера и разбито, но он считает, что развод был правильным шагом, потому что проблемы в отношениях с Дженнифер начались давно.
В их отношениях он чувствовал себя несвободным и ограниченным. Не интересовался повседневной жизнью Джен: занятиями йогой, правильным питанием… У Джастина свободолюбивая натура, которой необходимо одиночество. У него была потребность в независимости,– поделился мнением инсайдер.
Она претенциозная, резкая и любит ночную жизнь Нью-Йорка, – охарактеризовал инсайдер молодую художницу.