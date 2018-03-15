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» » Инсайдер назвал причину расставания Дженнифер Энистон и Джастина Теру и рассказал о состоянии актера: "Он убит горем"

Инсайдер назвал причину расставания Дженнифер Энистон и Джастина Теру и рассказал о состоянии актера: "Он убит горем"


Добавлено: 15 мар 2018 в 23:35, Категория: Шоу-бизнес
Инсайдер назвал причину расставания Дженнифер Энистон и Джастина Теру и рассказал о состоянии актера: "Он убит горем"

Джастин Теру и Дженнифер Энистон

После новости о разводе Дженнифер Энистон и Джастина Теру журналисты начали приписывать актеру новые романы, но один из инсайдеров считает, что рано делать это. По сведениям информатора, актер все еще тяжело переживает развод с женой.

Джастин все еще убит горем, – рассказал инсайдер.

Джастин Теру

По мнению источников из окружения Теру, хоть сердце актера и разбито, но он считает, что развод был правильным шагом, потому что проблемы в отношениях с Дженнифер начались давно.

В их отношениях он чувствовал себя несвободным и ограниченным. Не интересовался повседневной жизнью Джен: занятиями йогой, правильным питанием… У Джастина свободолюбивая натура, которой необходимо одиночество. У него была потребность в независимости,– поделился мнением инсайдер.

А другой источник в актерских кругах утверждает, что Теру пришли на помощь друзья. Вместе с ними он ездил в Париж в начале месяца, где посетил показ Louis Vuitton на Неделе моды. Согласно источнику информации, тогда Джастин не флиртовал с женщинами, но готов к переменам в жизни. Так что слухи о романе Теру с 25-летней Петрой Коллинз возникли не на пустом месте.

Она претенциозная, резкая и любит ночную жизнь Нью-Йорка, – охарактеризовал инсайдер молодую художницу.



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Добавлено: 15 мар 2018 в 23:35, Журналист, сотрудник ИА "NewsTes"
По материалам: spletnik

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