Ирина Геращенко:-Украина готова обменять около 20 россиян

Украина готова обменять около 20 россиян на узников Кремля. Об этом заявила представитель Украины в Трехсторонний контактной группе, первый вице-спикер Верховной Рады, представитель Ирина Геращенко.

«Что касается вопроса освобождения заложников, то украинская сторона еще раз напомнила российским участникам группы, что на Донбассе задержаны и осуждены более двадцати россиян-„ихтамнетов“. Мы готовы передать их РФ в обмен на освобождение пленников Кремля, содержащихся в тюрьмах РФ, и выступаем за активизацию этого процесса», — написала она в Facebook по итогам вчерашнего заседания ТГК в Минске.