Искусственный интеллект применяется во многих сферах деятельности Вооруженных Сил Российской Федерации, заявил первый заместитель Министра обороны России Руслан Цаликов на конференции «Искусственный интеллект: проблемы и пути решения» в парке «Патриот».

«Искусственный интеллект будет развиваться практически во всех сферах деятельности Вооружённых Сил. Начнем с того, что отдельные элементы искусственного интеллекта или системы интеллектуального управления в Вооруженных Силах уже активно применяются, например, в беспилотных системах и робототехнике», — сказал Руслан Цаликов.

По его словам, Минобороны России в последние годы старается быть на передовой всех прорывных направлений, связанных не только с Вооруженными Силами, так как военные технологии всегда тянули за собой гражданские.

«Мы собрали конференцию на базе Министерства обороны России, потому что у нас уже идет практическая реализация того, что даже до конца научно не исследовано и не оформлено. Именно такое движение одновременное и практическое применение уже разработанных систем и технологий и их дальнейшее развитие по научной линии внушает надежду, что мы всегда будем двигаться впереди всех», — первый замминистра обороны России Руслан Цаликов.