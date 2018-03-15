Источник уточнил причину отставки Рекса Тиллерсона

Главной причиной увольнения госсекретаря Рекса Тиллерсона могли стать расхождения с президентом США Дональдом Трампом во взглядах на методы решения проблемы с денуклеаризацией Северной Кореи. Об этом Reuters сообщили несколько источников.

Тиллерсон был сторонником ведения переговоров с Пхеньяном, в то время как Дональд Трамп хотел оказать максимальное давление, прежде чем согласиться на встречу с лидером Северной Кореи Ким Чен Ыном. Президент заподозрил, что Тиллерсон может пойти на уступки Северной Корее, и его доверие пошатнулось, утверждают источники.

Как рассказал один из собеседников агентства, на следующий день после объявления о согласии Ким Чен Ына встретиться с Трампом американский президент приказал главе пресс-службы Белого дома Джону Келли сообщить Тиллерсону, чтобы он готовился к отставке. Другой источник утверждает, что Келли защищал госсекретаря как только мог, но Трамп устал от склонности Тиллерсона противоречить ему по целому ряду вопросов.

Агентству также стало известно, что вслед за Рексом Тиллерсоном сразу несколько чиновников из его команды собираются подать в отставку.

Напомним, об отставке Тиллерсона с поста госсекретаря стало известно 13 марта. Его сменит директор ЦРУ Майк Помпео.