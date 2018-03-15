Капитан "Барселоны" Иньеста заявил, что рассматривает переход в китайский клуб

МОСКВА, 15 мар - РИА Новости. Капитан испанской "Барселоны" Андрес Иньеста заявил, что у него есть предложение о переходе от одного из китайских клубов, и он должен принять решение до конца апреля.

Ранее СМИ сообщали об интересе к 33-летнему испанцу со стороны китайского "Тяньцзинь Цюаньцзянь", но клуб опроверг эти сообщения. Иньеста в октябре подписал контракт с "Барселоной" до конца карьеры.

"Я должен до 30 апреля решить, оставаться ли мне в "Барселоне" или уехать в Китай. Я должен все взвесить, чтобы решить, что будет лучше для меня и для клуба", - заявил Иньеста, слова которого приводит агентство Рейтер.

Главный тренер "Барселоны" Эрнесто Вальверде, в свою очередь заявил, что не собирается влиять на решение Иньесты.

"Я не знаю, что он собирается делать, это очень личное решение, и он должен сам его принять. У него есть свои причины, и он сам решит, что будет лучше для него. Я не думаю о том, как будет выглядеть "Барселона" без Иньесты, потому что сейчас существует только "Барселона" с Иньестой", - заявил Вальверде.