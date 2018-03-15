Кендалл Дженнер показала свои татуировки и рассказала, что не торопится стать матерью

Кендалл Дженнер

В среду вечером, 15 марта, 22-летняя Кендалл Дженнер стала гостьей шоу Эллен Дедженерес, где рассказала об интересных деталях своих татуировок. Оказывается, одну из них, надпись "meow" (в переводе с английского "мяу". — Прим. ред.), которая красуется на внутренней стороне ее нижней губы, звезда сделала в нетрезвом виде. Любительница миниатюрных татуировок, Кендалл также поведала и о том, что у нее есть татуировка в виде белой точки... на среднем пальце. Что несет в себе это изображение и как оно появилось на теле звезды, правда, осталось неясным.

Конечно, Эллен Дедженерес не могла не спросить модель и о бэби-буме, который в этом году случился в их звездном семействе. И хотя Кендалл признавалась, что рада за своих сестер, а рождение Сторми еще больше сблизило ее с Кайли, сама она становиться матерью в ближайшее время не собирается. Оно и неудивительно — сейчас модельная карьера Кендалл складывается весьма успешно: она принимает участие в показах в рамках Недель моды, украшает обложки знаменитых изданий и снимается в рекламе.