КХЛ выбрала 1 сентября предварительной датой старта сезона-2018/19

МОСКВА, 15 мар - РИА Новости. Континентальная хоккейная лига выбрала 1 сентября предварительной датой начала сезона-2018/19, сообщается в микроблоге лиги в Twitter.

Первым участником матча за Кубок Открытия стал петербургский СКА, который победил в сезоне-2017/18 в регулярном чемпионате, второй определится по итогам розыгрыша Кубка Гагарина.

Текущий сезон КХЛ стартовал 21 августа в Санкт-Петербурге матчем между СКА и московским ЦСКА - 4:2.

Матч открытия сезона проходит между победителем Кубка Гагарина и обладателем Кубка континента имени Тихонова на домашней арене команды, выигравшей Кубок Гагарина. Если по итогам прошедшего сезона победителем Кубка Гагарина и Кубка континента стала одна и та же команда, то матч открытия проводится между финалистами прошлого плей-офф.