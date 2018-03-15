Конте: горжусь футболистами "Челси", несмотря на крупное поражение от "Барселоны"

МОСКВА, 15 мар - РИА Новости. Главный тренер лондонского "Челси" Антонио Конте заявил, что ему не в чем упрекнуть своих футболистов после крупного поражения от "Барселоны" в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов.

"Челси" в среду уступил в гостях "Барселоне" со счетом 0:3 и вылетел из турнира. В составе каталонцев дублем отметился Лионель Месси.

"В этих двух матчах Месси внес решающий вклад в успех "Барселоны". Как вы отлично знаете, это лучший футболист мира. Мы четыре раза попали в каркас ворот в двух играх. Мы создали много моментов, но не реализовали их", - сказал Конте, которого цитирует официальный сайт УЕФА.

"Мы говорим о Месси, который забивает по 60 голов за сезон, он не просто топ-игрок, а супертоп-игрок. Он обеспечил результат, но мы ни о чем не жалеем. Я доволен тем, как мои игроки действовали в этом матче. Я испытываю гордость, поскольку они отдавались игре на 100%. Возможно, мы не заслужили поражения со счетом 0:3. Я не жалуюсь. Мы должны двигаться вперед и готовиться к следующему матчу - с "Лестером", - добавил он.