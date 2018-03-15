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» » Королева Елизавета II официально одобрила свадьбу "своего любимого внука" принца Гарри и Меган Маркл

Королева Елизавета II официально одобрила свадьбу "своего любимого внука" принца Гарри и Меган Маркл


Добавлено: 15 мар 2018 в 19:22, Категория: Шоу-бизнес
Королева Елизавета II официально одобрила свадьбу "своего любимого внука" принца Гарри и Меган Маркл

Принц Гарри и королева Елизавета II

Хотя о помолвке принца Гарри и Меган Маркл объявили еще в прошлом году, королева Великобритании Елизавета II официальных заявлений насчет предстоящего бракосочетания не делала — до сих пор. Сегодня Букингемский дворец выпустил заявление Ее Величества, в котором она дает свое официальное согласие на брак внука со звездой сериала "Форс-мажоры" (Suits):

Я выражаю свое согласие на брак своего самого любимого внука принца Гарри Чарльза Альберта Дэвида Уэльского и Рэйчел Меган Маркл. Это согласие должно быть скреплено Большой Печатью и внесено в записи Тайного совета,

— гласит заявление королевы, которое она направила Тайному совету. Похожее официальное обращение, отдавая дань традициям, Елизавета II делала и перед свадьбой принца Уильяма и Кейт Миддлтон в 2011 году.

Принц Гарри и Меган Маркл

Из этого заявления королевы многие уже успели сделать вывод, что избранница Гарри действительно нравится Елизавете. Меган представили Ее Величеству давно, и девушка сразу очаровала бабушку своего жениха. Возможно, сыграло роль и то, что Меган сразу полюбили собаки королевы — корги:

Корги сразу приняли ее! На меня они лаяли все эти 33 года, но когда идет Меган — тишина,

— со смехом рассказывал Гарри.

Напомним, свадьба принца Гарри и Меган Маркл, которая совершенно определенно претендует на звание свадьбы года, состоится уже 19 мая. Нас ждет грандиозный праздник — ждем!

Меган Маркл

Королева Елизавета II

Принц Уильям с сыном, принцем Джорджем, Кейт Миддлтон, королева Елизавета II, принц Гарри

Принц Уильям, принц Гарри и королева Елизавета II


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Добавлено: 15 мар 2018 в 19:22, Журналист, сотрудник ИА "NewsTes"
По материалам: spletnik

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