«Крым был русским, когда США не было» — в Совфеде ответили Госдепу

Алексей Пушков ответил на заявление Госдепартамента США по поводу поездки Владимира Путина в Крым.

«Предлагаю Госдепу вместо заявления по Крыму рассказать, как они безо всякого референдума отдирали бомбами и ракетами Косово от Сербии. А Крым был русским еще тогда, когда и США толком не было: только успели незаконно и с оружием в руках отделиться от Британии. Ничтожный документ», — написал сенатор у себя в Twitter.

Ранее американское внешнеполитическое ведомство опубликовало документ под названием «Крым — это Украина». В тексте осуждается визит Путина на полуостров, а российские притязания на эту территорию именуются ложными.

Также отмечается, что на референдуме крымчане голосовали под «тщательным осмотром вооруженных российских войск».