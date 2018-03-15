Кудрин рассказал о первых решениях при его назначении премьером

В случае назначения главой правительства экономист Алексей Кудрин готов воплотить программу, подготовленную его Центром стратегических разработок (ЦСР). Об этом он заявил на форуме «Россия — страна возможностей», передает RNS.

По его словам, ЦСР «разработал программу предложений по семи ключевым направлениям», и «каждый из них уже, по сути, есть проект решения».

Первым решением Кудрина стало бы создание центров «эффективности государственного управления» в администрации президента и в правительстве.

«Должно быть два центра с немного разными полномочиями. В одном случае больше стратегического планирования, мониторинга и методов как достигать стратегических задач, во втором случае — это больше анализ функций, результативности, почему, допустим, наши ведомства работают слишком медленно, не фокусируют задач, не ответственны за неудачи», — заявил экономист.

Вторым шагом был бы бюджетный маневр, предусматривающий увеличение затрат на образование, медицину и инфраструктуру.