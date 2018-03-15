Культ смерти как суть эвтаназии

Как говорила Алиса в сказочной повести Льюиса Кэррола «Алиса в стране чудес»: «Всё страньше и страньше! Всё чудесатее и чудесатее!»

Смертный приговор, исполненный в Белоруссии, был осужден Парламентской ассамблеей Совета Европы. Речь о том, что житель белорусского города Мозырь Кирилл Казачок в конце 2016 года был приговорен к расстрелу за убийство своих детей в состоянии опьянения, и приговор был приведен в исполнение в октябре 2017 года.

В то же время ПАСЕ ни разу не возражает против эвтаназии – добровольного ухода из жизни. По сути, эвтаназия – это самоубийство, только совершённое чужими руками. Или надо считать её убийством, раз человек погибает от рук другого человека?

В любом случае, эвтаназия шагает по планете: Во Франции депутаты требуют легализации эвтаназии. В Бельгии убили человека по просьбе родственников. Число смертей от эвтаназии душевнобольных в Нидерландах выросло в 4 раза. В Бельгии решилась на эвтаназию чемпионка Паралимпийских игр 2012 года. СМИ: папа римский открыл дорогу к легализации эвтаназии. В Южной Корее вводят эвтаназию. Австралийские парламентарии одобрили законопроект, легализующий эвтаназию. Эвтаназия является причиной 4,5% случаев смертей в Нидерландах. В Латвии начат сбор электронных подписей за легализацию эвтаназии. И так далее… (тут перечислены заголовки части новостей на тему применения эвтаназии в мире).

Должно быть, скоро эвтаназию признают таким же основополагающим правом человека, как и право на свободу вероисповедания, например. И Европейский суд по правам человека начнёт требовать от государств принятия законов, легализующих это «несамоубийство».

Беда в том, что в наше время произошла существенная секуляризация населения земного шара, то есть отказ от религиозных верований. При этом практически любая религия выступает резко против добровольного ухода из жизни, поскольку считает, что жизнь дарована человеку свыше. Отсюда известная поговорка на смерть малолетних детей «Бог дал, Бог взял». Она была широко в ходу в те времена, когда дети в половине случаев не доживали до пятилетнего возраста, то есть в конце 19-го – начале 20-го века в России.

Секуляризация, по определению, – это процесс освобождения различных сфер общественной жизни (государства, политики, права, науки, культуры, школы, национальных и семейно-бытовых отношений, общественного и индивидуального сознания и др.) от влияния и воздействия религии и церкви.

Но внезапно оказалось, что с водой выплеснули и ребёнка – с отказом от религии отказались от метафизических смыслов жизни. При капитализме нашего времени главными целями в жизни, а значит, и смыслами, считаются комфорт и потребление. Потому, когда комфорту и потреблению мешает чья-то жизнь, то от неё легко избавляются. Я сейчас не про тех больных говорю, кто испытывает невыносимые мучения, а про людей, не испытывающих боли. В Нидерландах, например, растёт число эвтаназий душевнобольных – и не всегда по их личной просьбе. В Индии пожилая бездетная ЗДОРОВАЯ пара (муж и жена) заявили, что хотят совершить эвтаназию. В Бельгии начали применять детскую эвтаназию. Ну и так далее…

Сколько сейчас кричат из всех утюгов о ценности человеческой жизни, подразумевая под этим индивидуализм! Эрих Фромм писал: «индивидуализм, который в позитивном смысле означает освобождение от социальных пут, в негативном есть «право собственности на самого себя», то есть право – и обязанность – посвятить всю свою энергию достижению собственных успехов». В негативном смысле индивидуализм есть крайний махровый эгоизм, когда индивидуум считается только и единственно с собственными интересами.

А раз так, то пялиться в собственный пуп может и надоесть. Кое-где на Западе уже обсуждается принятие закона, разрешающего уход из жизни в случае, если человек испытывает невыносимые моральные страдания (например, человек не может вынести того, что у него умерла любимая собачка).

Как по мне, то ценность человеческой жизни не может быть оценена изнутри самого человека. То есть я лично не могу оценить ценность собственной жизни так же, как я не могу сама лично заглянуть в свою черепную коробку. Потому нельзя отдавать человеку право распоряжаться своей жизнью. Человек не сам себя на свет производит, а, во всяком случае, в процессе участвуют его родители.

Можно обсуждать, почему эвтаназия перестала вызывать у людей отторжение. Тут имеет значение не только отказ от религиозной метафизики, но и своего рода пропаганда такого поведения. А также то, что человека отчуждают от собственной природы, насаждая несвойственные ему ценности: например, культ смерти и тот же индивидуализм в крайней степени проявления. В пределе, человеку насаждают толерантность к собственной смерти.

И тут не менее интересным оказывается феномен запрета на смертную казнь для бесспорно виновных людей. Вот Брейвик, убивший 75 человек, сидит в комфортной тюрьме, заочно учится, пытался заниматься политикой, периодически выставляет претензии к своему содержанию в палатетюремной камере: то ему телевизор слишком маленький, то компьютер недостаточно мощный…

Осталось только повторить Алисины слова: «Всё страньше и страньше!» Но отнюдь не чудесатее.

http://rvs.su/statia/dvoynye-standarty-zapret-na-kazni-legitimaciya-nesamoubiystv