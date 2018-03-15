Я очень давно хотела собачку, Леша об этом знал и вот решил подарить щенка. Это мальчик, назвали его Персик. Леша сделал такой подарок с определенным подтекстом: прежде чем думать о детях, нужно научиться заботиться и нести ответственность за кого-то еще. Я знаю, что справлюсь с этой задачей отлично. Это моя не первая собака, я умею за ними ухаживать и воспитывать их. У меня даже была хаски. Это неуправляемая порода, но я с ней справлялась на ура.
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Новости » Шоу-бизнес » Леша Купин исполнил давнюю мечту Майи Донцовой
Леша Купин исполнил давнюю мечту Майи Донцовой
Добавлено: 15 мар 2018 в 11:29, Категория: Шоу-бизнес
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Автор: Вадим Карасев
Добавлено: 15 мар 2018 в 11:29, Журналист, сотрудник ИА "NewsTes"
По материалам: life-dom2
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