Леша Купин исполнил давнюю мечту Майи Донцовой

Я очень давно хотела собачку, Леша об этом знал и вот решил подарить щенка. Это мальчик, назвали его Персик. Леша сделал такой подарок с определенным подтекстом: прежде чем думать о детях, нужно научиться заботиться и нести ответственность за кого-то еще. Я знаю, что справлюсь с этой задачей отлично. Это моя не первая собака, я умею за ними ухаживать и воспитывать их. У меня даже была хаски. Это неуправляемая порода, но я с ней справлялась на ура.