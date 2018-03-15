Лив Тайлер стала лицом новой линейки бренда Triumph

Американская актриса Лива Тайлер продолжает сотрудничать с брендом нижнего белья спортивной и домашней одежды Triumph – девушка стала дизайнером и амбассадором премиальной линейки Essence. Автором глобальной кампании с участием Лив стал легендарный британский фотограф Ранкин.

Линия Essence выполнены только из высококачественных технологичных материалов с инновационной и суперсовременной дизайнерской «обработкой».

Эффектное и соблазнительное белье Essence призвано стать знаковым элементом гардероба каждой современной женщины.

В этом сезоне дизайнеры Triumph черпали вдохновение в шестидесятых и семидесятых годах прошлого века, соединив в коллекции женственный гламур, богатство декора, сложные фактуры и дерзкий дух того времени, при этом сохранив фирменную лаконичность и не забыв об удобстве и инновационной системе поддержки груди.



Самыми яркими моделями коллекции стали вечерний комплект из бюстгальтера и высоких моделирующих трусиков или - в качестве альтернативы для особых случаев - будуарной юбки-карандаша с высокой талией, выполненный из тонкого кружева, сатина и макраме ручной работы, а также гладкий бюстгальтер и трусики с многоуровневыми слоями из полупрозрачного тюля контрастных неоновых оттенков.

Коллекция Essence будет представлена в трех фирменных московских бутиках Triumph уже в конце марта.