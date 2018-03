«Лондону есть что скрывать» — Захарова ответила на хамство министра обороны Британии

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала хамское высказывание министра обороны Великобритании Гэвина Уильямсона о России.



«Хайли лайкли министр обороны Великобритании заявил: «России надо не принимать ответные меры, а отойти и заткнуться (Russia should 'go away and shut up'). А что ещё может сказать министр обороны страны, которая скрывает обстоятельства применения на своей территории химических отравляющих веществ и не желает передавать имеющуюся информацию, как того требует Конвенция по запрещению химического оружия?», — написала она на своей странице в соцсети.

«Лондону есть что скрывать. Партнёры нервничают», — добавила она.

Как ранее сообщала «Русская Весна», Уильямсон, комментируя сообщения о том, что Россия может выслать британских дипломатов в ответ на действия Лондона, заявил, что «по сути, Россия должна уйти и заткнуться».