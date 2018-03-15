Малый противолодочный корабль ТОФ выполнил учебно-боевые упражнения у берегов Камчатки

Малый противолодочный корабль МПК-107 бригады кораблей охраны водного района войск и сил на Северо-востоке России отработал в полигоне боевой подготовки упражнения, предусмотренные планом сдачи морских элементов курсовой задачи К-2 (действия одиночного корабля в море по предназначению).

В акватории Авачинского залива корабль в обеспечении дальнего противолодочного самолёта Ту-142 провёл учение по организации противовоздушной обороны и осуществил постановку радиоэлектронных помех. Также МПК провёл артиллерийскую стрельбу по воздушной мишени.

Экипаж на практике отработал постановку учебно-тренировочных морских мин.

Также комендоры противолодочного корабля успешно уничтожили артиллерийским огнем макет, имитирующий плавающую мину.