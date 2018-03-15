Не сложилось у нас с Антоном. Столько поливать меня грязью... Мне кажется мужчины слишком много себе позволяют. Унижают не только меня, но и себя. Выбрал меня, потому что хотел прилететь на остров. Называет меня игроком, хотя сам им является. Что думаете по этому поводу ? Я очень хочу кастинг. Пока на проекте нет парня, с которым я бы хотела посторожить отношения. Кто хочет придти ко мне?
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Новости » Шоу-бизнес » Марго Овсянникова ждет прихода на проект достойного парня
Марго Овсянникова ждет прихода на проект достойного парня
Добавлено: 15 мар 2018 в 19:21, Категория: Шоу-бизнес
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Автор: Вадим Карасев
Добавлено: 15 мар 2018 в 19:21, Журналист, сотрудник ИА "NewsTes"
По материалам: life-dom2
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