Марго Овсянникова ждет прихода на проект достойного парня

Не сложилось у нас с Антоном. Столько поливать меня грязью... Мне кажется мужчины слишком много себе позволяют. Унижают не только меня, но и себя. Выбрал меня, потому что хотел прилететь на остров. Называет меня игроком, хотя сам им является. Что думаете по этому поводу ? Я очень хочу кастинг. Пока на проекте нет парня, с которым я бы хотела посторожить отношения. Кто хочет придти ко мне?