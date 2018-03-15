Мария Круглыхина рассказала трогательную историю из жизни

Знаю, мало пишу о нынешней беременности. Хотя есть о чем писать, ведь почти пол срока прошло. Вы так вдохновляете, поддерживаете сейчас, что скоро начну вести свой дневник «ожидания чуда». Я же вас уже втянула в это дело, так что будем вместе ждать. А сегодня о другом. О бездетности, как таковой. Сейчас столько девочек не могут забеременеть молодых и красивых, здоровых. Много спрашивают меня, как быстрее забеременеть!? Да разве ж есть такой рецепт. Бог же даёт или не даёт!У меня тоже была своя история. Лиза спустя полтора-два года только зародилась во мне. Начал печалить этот вопрос все чаще, годы идут, подруги уже по второму рожают, а я, а как же я, почему я «бессмысленной хожу». И сердце начало молиться...Потом стали маленькие чудеса происходить. Была когда в Одессе, послали в женский монастырь, там есть Божья аптека и гомеопат, к которому если чудом попадешь, любую болячку травой вылечит. Попала чудом. Сбор трав прописали и с верой приступила! А через пару недель в Москву, в Храм Христа Спасителя привезли чудотворный Пояс Богородицы. Может помните, к нему ещё очередь сутками стояла со всей России. Собралась и я. Но очередь росла как и моя надежда. Думала пролечу. Но его ещё оставили на день для тех, кто не успел приложиться. И опять чудом прошла. Дали льняной освящённый поясок. Надела и начала ждать.Мое Чудо уже случилось на втрой месяц. Я успокоилась. Кстати, частица Пояса и по сей день находится через дорогу от ХХСпасителя в Обыденском переулке Храма Ильи Пророка. Приходите, уповающие!А к чему все это, чтобы девочки не сдавались верой! Все будет в своё время! Может сейчас и есть то самое время молитвы и изменений в себе... Расскажите свои истории, может какому то сердцу полегчает.