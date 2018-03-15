Мемория. Владимир Хавкин

15 марта 1860 года родился бактериолог Владимир Хавкин.

Личное дело

Владимир Ааронович Хавкин (Вальдермар-Мордехай-Вольф, 1860 – 1930) родился в Одессе. Он был четвертым из пяти детей Аарона Хавкина, преподававшего в Одесском казенном еврейском училище. Отец был сторонником ассимиляции евреев, поэтому он отправил сына в русскую гимназию в Бердянске, которую тот окончил в 1879 году.

Поскольку с юных лет Владимир Хавкин испытывал значительный интерес к естественным наукам, он стал студентом Новороссийского университета в Одессе, где занимался зоологией под руководством Ильи Мечникова. Одновременно он был членом Еврейской лиги самообороны и однажды был ранен при защите еврейского дома от погромщиков. Также Владимир Хавкин был близок к кружкам студентов-народников. По этой причине он был однажды подвергнут аресту, но освобожден благодаря заступничеству Мечникова.

После окончания университета Хавкин работал в Зоологическом музее в Одессе, но так как возможности продолжать научную карьеру в российских университетах у него, как у еврея были ограничены, а принимать православия он не захотел, то в 1888 году он получил разрешение на выезд в Швейцарию, где стал приват-доцентом Женевского университета. Год спустя Владимир Хавкин начал работать с Луи Пастером и Мечниковым в недавно созданном Институте Пастера.

Научные занятия Хавкина, начатые еще в Одессе, были сначала посвящены изучению строения и физиологии простейших, в частности, ему принадлежат самые первые работы по бактериям Holospora, паразитирующим в инфузориях-туфельках. Но к началу 1890-х годов он переключается на бактериологию, в первую очередь – на создание вакцин от различных болезней. Уже к 1892 году Владимир Хавкин разработал вакцину против холеры.

Однако коллеги, даже работавшие рядом с ним Пастер и Мечников, сомневались в эффективности вакцины. Хавкин решил, что лучшим местом для проверки станет Индия, где от холеры умирают тысячи людей. Благодаря помощи британского посла в Париже он добился разрешения работать в Индии и отправился туда в 1893 году. Тремя годами спустя он основал лабораторию в Биккуле (ныне этот город вошел в состав Мумбаи), где наладил производство своей вакцины. В Индии вакциной Хавкина были сделаны прививки десяткам тысяч человек, в результате чего заболеваемость и смертность от холеры значительно снизились.

С 1896 года Владимир Хавкин стал также заниматься проблемой борьбы с чумой, эпидемия которой как раз началась в Бомбее. За три месяца интенсивной работы Хавкин создал противочумную вакцину, которая нашла широкое применение как в Индии, так и в других странах.

В 1902 году случилось происшествие, которое английская пресса назвала «маленьким делом Дрейфуса», намекая на еврейское происхождение Хавкина. Девятнадцать индийцев, получивших вакцину из одного флакона, умерли от заражения столбняком. Расследовавшая этот случай комиссия признала причиной заражения хавкинскую вакцину. Владимир Хавкин был уволен и уехал в Англию. Лондонский Институт Листера провел новое расследование, в результате которого было установлено, что источником заражения стал колпачок от флакона, который медицинский работник, проводивший вакцинацию, использовал, не простерилизовав. В июле 1907 года The Times опубликовала письмо, подписанное ведущими учеными-бактериологами, где опровергались обвинения против Хавкина. Это помогло не только очистить имя Хавкина от несправедливых обвинений, но и продолжить применение его вакцины.

Хавкин вернулся в Индию и работал до 1914 года в Калькутте. Затем он вышел в отставку и жил во Франции, а позже в Лозанне. В 1927 году он совершил краткую поездку в Советский Союз. В последние годы жизни Владимир Хавкин вернулся к соблюдению заповедей иудаизма и участвовал в работе еврейских организаций. Свое состояние в размере полтора миллиона швейцарских франков он завещал фонду поощрения религиозного воспитания. Умер Владимир Хавкин в Лозанне 28 октября 1930 года.

Владимир Аронович Хавкин на почтовой марке Индии 1964 года Nklog/Wikimedia Commons

Чем знаменит

Владимир Хавкин был первым микробиологом, разработавшим и применившим вакцины против холеры и бубонной чумы. Знаменитый бактериолог Джозеф Листер назвал его «спасителем человечества». В 1902 – 1903 годах в ходе кампании вакцинации от чумы в Индии вакцину Хавкина получили полмиллиона человек. Современные вакцины от чумы и холеры представляют собой модифицированные варианты вакцин Владимира Хавкина. Его лаборатория в окрестностях Бомбея была в 1925 году преобразована в Институт имени Хавкина (Haffkine Institute), который представляет собой крупный научный центр, занимающийся разработкой вакцин и исследованиями в области тропических болезней. Институт Хавкина управляется правительством штата Махараштра совместно с Индийским советом медицинских исследований, Всемирной организацией здравоохранения и Фондом Рокфеллера.

О чем надо знать

Хотя в молодости Хавкин не был религиозен, он был активным сторонником сионизма. Еще в 1898 году он обратился к живущему в Индии имаму мусульман-исмаилитов Ага-Хану III с просьбой стать посредником в переговорах с османским султаном Абдул-Хамидом II о разрешении евреям переселяться в Палестину, которой тогда владела Османская империя. По проекту Хавкина земли для этой цели должны быть выкуплены у мусульман за счет средств наиболее богатых членов еврейской общины. Но проект не получил поддержки. В старости Хавкин стал сторонником ортодоксального иудаизма и поддерживал возрождения Израиля в качестве религиозного государства.

Прямая речь

Задача, сама по себе чрезвычайно трудная, осложнялась специфически местными обстоятельствами: индусы поначалу враждебно смотрели на разгуливающего со шприцем и склянкой белого “сагиба”. Их вождь и вероучитель Ганди всю жизнь скептически относился к медицине и врачам. (Заметим, кстати, что еврейские мудрецы к врачевателю и его труду всегда относились с уважением.) Завоевать доверие пациентов Хавкину помогли доброта и настойчивость. Результат, которого он добился, был поразительным: лишь одна двадцатая часть вакцинированных заразилась холерой. Слава о “белом кудеснике” облетела всю Индию, принеся Хавкину всеобщий почет и уважение.

Раби Биньямин (Йегошуа Редлер-Фельдман) «Ученый и его исповедь»

Я поместил в банк деньги в форме ценных бумаг. Проценты от этих средств следует отчислять в фонд помощи изучению иудаизма. Помощь должна оказываться в виде субсидий йешивот и начальным религиозным школам (талмуд-тора) в Польше, Галиции, Румынии, Литве, Венгрии и других странах Восточной Европы. ...Считаю своим долгом подчеркнуть, что эта материальная помощь никоим образом не может служить средством давления на йешивот с тем, чтобы они в чем-то переменили порядок или содержание занятий. К примеру, я лично полагаю, что такие предметы из области естественных наук, как физика, химия, биология, геология, космография, есть полезное прибавление к основной учебной программе йешивот. Выйдя из стен йешивот, учащиеся, благодаря знакомству с этими дисциплинами, не будут ослеплены, как это бывает иной раз, достижениями светской науки и не перечеркнут с такой легкостью великую важность знаний, приобретенных в йешиве. Уместно также подумать, что было бы хорошо и полезно, если бы учеников йешивот обучали какому-нибудь ремеслу, вроде работы часовщика или ювелира, или другому прикладному делу, как в древности это было заведено у благословенной памяти мудрецов наших. В дальнейшем это было бы средством кормиться собственным трудом, избегнув нужды и нищеты. Однако, сколь ни разумно развивать эту идею как справедливую, мне известно, что некоторые руководители йешивот считают ее вредной. Поэтому я снова подчеркиваю их полную свободу в этом вопросе, равно как и то, что материальная помощь не может быть использована в качестве средства изменить их волю.

Из завещания Владимира Хавкина

Девять фактов о Владимире Хавкине

Сведения о месте рождения Владимира Хавкина противоречивы. Встречаются утверждения, что он родился в Прилуках или в Бердянске.Созданные им вакцины Владимир Хавкин первым делом испытывал на себе.Работа над вакциной от чумы шла в столь напряженном темпе, что из трех имевшихся у Хавкина ассистентов двое уволились, а третий получил нервное расстройство.Первыми пациентами, которым власти Бомбея разрешили прививать противочумную вакцину, стали заключенные местной тюрьмы. Когда среди них началась эпидемия, все привитые заключенные-добровольцы ее благополучно пережили, а среди контрольной группы семь человек умерло.Хотя официального признания в Российской империи Владимир Хавкин не получил, его работы заслужили уважение коллег. Доктора Владимир Высокович и Данило Заболотный посетили его лабораторию в Бомбее. Во время эпидемии холеры в России в 1898 году вакцина Хавкина (в то время называвшаяся «лимфа Хавкина») спасла тысячи людей.В 1897 году Владимир Хавкин был посвящен королевой Викторией в рыцари. Издание Jewish Chronicle по этому поводу писало: «Украинский еврей, обученный в школах европейской науки, спасает жизни беспомощных индусов и магометан и награждается наследницей Вильгельма Завоевателя и Альфреда Великого».В честь Хавкина назван род одноклеточных организмов Khawkinea, близкий эвглене.Архив Владимира Хавкина хранится в Еврейском университете Иерусалима.Улицы Хавкина есть в Бердянске и Одессе.

Материалы о Владимире Хавкине

Статья о Владимире Хавкине в русской Википедии

Статья о Владимире Хавкине в «Электронной еврейской энциклопедии»

Биографический очерк

Институт Хавкина