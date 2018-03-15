Мероприятие по случаю Берлинского дня памятников состоится 16 марта в ратуше района Трептов

16 марта 2018 г. в ратуше района Трептов состоится мероприятие по случаю Берлинского дня памятников.

Берлинский день памятников – ежегодное мероприятие. В 2018 году оно пройдет в 32-й раз, под эгидой Европейского года культурного наследия. Лейтмотив мероприятия: «Разделим общее культурное наследие – 450 лет району Трептов». В рамках мероприятия будет представлена серия докладов, освещающих тему значимости сохранения объектов культурного наследия. Среди докладчиков – представители уполномоченных ведомств, музеев, мемориальных центров и общественных объединений.

Специалист Представительства Министерства обороны (по организации и ведению военно-мемориальной работы за рубежом) в ФРГ А.А.Овчинникова выступит на мероприятии с докладом на тему «Советские мемориалы в Берлине». В своём докладе она расскажет о символах человечности и примирения в архитектуре советских воинских мемориалов в Тиргартене, Трептов Парке и Шёнхольцер Хайде, одновременно подчеркнёт их значимость не только как архитектурных объектов, но как достояния культуры памяти – мест упокоения усопших.

Аудитории будет представлена возможность узнать больше о захороненных на мемориалах советских гражданах – павшем в бою Герое Советского Союза гвардии полковнике А.М. Темнике, погибшей мученической смертью гвардии рядовой Т.П.Булановой, герое-спасителе трёхлетней немецкой девочки гвардии сержанте Н.И.Масалове.

Среди гостей и участников мероприятия ожидаются бургомистр района Трептов-Кёпеник О.Игель, секретарь земли Берлин по вопросам Европы Г.Вуп, директор ведомства по сохранению памятников земли Берлин Й.Хаспел и др. Свободный вход будет обеспечен также для всех интересующихся представленной тематикой.