МИД РФ пообещал Великобритании ответ на высылку дипломатов

Официальный представитель Министерства иностранных дел РФ Мария Захарова заявила, что российская сторона готовит ответ властям Великобритании на ультиматум и высылку дипломатов под предлогом предполагаемой причастности Москвы к отравлению экс-сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля. Об этом сообщает RT.

Захарова заявила: «Предполагаются в связи с введением и объявлением о введении Великобританией соответствующих шагов недружественных и мер в отношении Российской Федерации. Предполагается, безусловно, принятие ответных мер». Сейчас этим меры находятся в стадии разработки и будут приняты в ближайшее время, подчеркнула она.

По словам Захаровой, российский МИД считает обвинения Великобритании «абсолютно сумасшедшими», при этом Великобритания отказывается взаимодействовать с Россией в расследовании дела, тем самым не выполняя своих обязательств как члена Конвенции о запрещении химоружия. Москва направила в Лондон четыре ноты в связи с отравлением Скрипаля, однако не получила конкретного ответа на свои запросы, подчеркнула Захарова.

Ранее 15 марта глава МИД Великобритании Борис Джонсон пообещал предоставить для оценки Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) образцы вещества, которым, предположительно, были отравлены экс-сотрудник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь.