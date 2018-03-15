Минздрав предложил запретить кальяны в кафе и гостиницах

Минздрав России планирует ужесточить антитабачный запрет и ограничить использование кальянов не только в организациях общественного питания, но и в гостиницах. Об этом сообщает RNS со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Соответствующий документ с поправками в законодательство уже направлен на согласование в федеральные органы исполнительной власти.

Законопроект предполагает вступление запрета курения кальянов в гостиницах, кафе и ресторанах с 1 января 2019 года.

Документ запрещает использование курительных принадлежностей, в том числе трубок, кальянов, сигаретной бумаги (за исключением зажигалок) на территориях, в помещениях и объектах, предназначенных для предоставления жилищных услуг, гостиничных услуг, услуг по временному размещению и (или) обеспечению временного проживания.

Также курить кальян будет запрещено в помещениях, предназначенных для предоставления бытовых услуг, услуг торговли, общественного питания, помещениях рынков, в нестационарных торговых объектах.

В первой версии законопроекта ведомство предлагало запретить использование кальянов в организациях общественного питания.