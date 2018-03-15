На российских дорогах появится желтая и синяя разметка?

Росстандарт утвердил своим приказом ГОСТ Р 51256–2018 «Технические средства организации дорожного движения. Разметка дорожная. Классификация. Технические требования». Как пишет «Коммерсантъ», документ вступает в силу 1 июня 2018 года.

Новый ГОСТ предусматривает введение дорожной разметки желтого и синего цветов. Если прежде желтая маркировка применялась только для обозначения зон запрета стоянки, то с вступлением стандарта в силу все основные виды дорожной разметки, разделяющей потоки и полосы движения (одинарная и двойная сплошная, прерывистая, комбинация прерывистой и сплошной) могут быть как белого, так и желтого цвета. Прерывистые линии, используемые для направления движения на перекрестках, могут стать синими.

Кроме того, вводятся новые обозначения, которые наносятся на асфальт: знак, обозначающий станцию зарядки электромобилей, разметка типа «вафельница» (зона, в которую запрещено въезжать во время затора на перекрестке). Впервые в стандарте предусмотрена стрелка, обозначающая зону разворота.

Разработчик стандарта, гендиректор центра инженерно-технических исследований (ЦИТИ) «Дорконтроль» Владимир Свежинский пояснил, что ГОСТ принят в рамках приведения документации в соответствие с техрегламентом Таможенного союза 2011 года «Безопасность автодорог» и ПДД.