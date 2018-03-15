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Nauticus – всемирная платформа по технологии Blockchain


Добавлено: 15 мар 2018 в 11:27, Категория: Экономика

Nauticus – новейшая криптообменна платформа, предлагающая свеем пользователям, инвесторам и просто криптоинтузиастам решить массу проблем с помощью 1 монеты и 6 поддерживаемых основных мировых валю. Обменная биржа гарантирует мгновенные электронные платежи, оплату новыми коинами товаров и услуг, высокий уровень криптобезопасности, минимальную комиссию и очень удобное мобильное приложение.

В данном обзоре давайте кратко рассмотрим, что же нам может предложить Nauticus, и какой инновационный подход будет использоваться.

Международная валютная биржа Crypto и Fiat

  • Nauticus и обмен на данной платформе станет базовым решением для банковской и электронной коммерции.
  • Торгуйте и обменивайте монеты Nauticus со 100 криптографическими валютами и шестью мировыми валютами (USD, EUR, JPY, HKD, AUD, ZAR).
  • В перспективе расширение до 300 криптографических и 16 fiat валют, когда объем транзакции достигнет определенного уровня.
  • Новейшие алгоритмы и протоколы оперативной работы, гарантирующие выгодный курс обмена и низкую пошлину (всего 0,1%).
  • Осуществление до миллиона транзакций в секунду.
  • Новейшие системы безопасности, многоуровневое шифрование, P2P и биометрическая аутентификация.
  • Интуитивно понятный интерфейс для новых криптовых инвесторов.
  • Расширенный интерфейс для опытных продавцов с возможностью разработки индивидуальных помощников для автоматических транзакций.

Nauticus – всемирная платформа по технологии Blockchain

Blockchain и добыча

  • Обеспечение огромной емкости сервера для пользователей Nauticus по всему миру.
  • Поддержка инфраструктуры в развивающемся мире.
  • Партнерские отношения с местными органами власти для обеспечения устойчивости и экономического роста.
  • Доход реинвестируется для поддержки дальнейшего развития бизнеса.
  • Энергоэффективное использование моделей Antminer S9.

Всемирная платформа электронной коммерции

  • Сверхнизкая плата за продажу.
  • Широкий ассортимент товаров и услуг.
  • Принимает все основные криптографические и мировые валюты.
  • Мгновенная и безопасная платежная система.
  • Простое в использовании мобильное приложение.
  • Nauticus Exchange работает со всеми кошельками и платежными системами.
  • Стандартные сборы будут составлять не более 3%.
  • Для пользователей с лучшими отзывами предусмотрены бонусы в виде 0,1% платы за транзакцию.
  • Бесплатные транзакции в рамках программы Nauticus Rewards.
  • Блочная проверка цепочки.
  • Подробная система оценки и отчетности.
  • Интегрированный сервис идентификации пользователей KYC.
  • Прогноз на миллион пользователей к середине 2020 года.
  • Запланированная выручка до 13,7 млн. ??долларов США в год.

Платформа торговых платежей

  • Простое и недорогое решение для предприятий любого размера инвестиций.
  • Оплата бесконтактных точек продаж через NFC, QR, ApplePay и AndroidPay.
  • Торговцы могут принимать валюту по своему выбору (крипто или фиат).
  • Устанавливайте платежи мгновенно, а не еженедельно или ежемесячно.
  • Аналитическая поддержка предприятий и контролирующих органов.
  • Возможность передачи средств банкам, поставщикам, родственникам и друзьям.

Глобальная проверка KYC

  • Nauticus станет мировым лидером в тестировании Know Your Customer (KYC).
  • Единая проверка и Nauticus предоставят ваши данные компаниям по запросу.
  • Пользователи имеют полный контроль над информацией и обменом данными посредством использования биометрического разрешения.
  • KYC предотвращает кражу, отмывание денег.
  • Безопасная и уникальная проверка подлинности.
  • Прозрачные записи активности доступа.
  • Информация о пользователе не предоставляется третьим лицам без разрешения.

ICO Gateway 2023

  • Создание ресурсов для новых ICO.
  • Разработка шаблонов и кодов новых информационных технологий.
  • Финансовая и юридическая помощь.
  • Консультанты, специализирующиеся на маркетинге, медиа и HR.
  • Запуск регистра ICO и подтверждение качества утверждения.
  • Разработка комплексного кодекс поведения.
  • Поддержка сообщества blockchain и защита инвесторов.

Официальные источники:

Веб сайт: https://www.nauticus.io/

White Paper:  https://storage.googleapis.com/assets-nauticus-platform/NauticusWhitepaperOfficial.pdf

Twitter:  https://twitter.com/nauticusen

Facebook: https://www.facebook.com/NauticusBlockchain/

Telegram: https://t.me/nauticusblockchain

Bitcointalk: https://bitcointalk.org/index.php?topic=3095196.msg31954920#msg31954920

ВТТ автора: https://bitcointalk.org/index.php?action=profile;u=1395905



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Добавлено: 15 мар 2018 в 11:27, Журналист, сотрудник ИА "NewsTes"

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