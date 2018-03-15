Nauticus – всемирная платформа по технологии Blockchain

Nauticus – новейшая криптообменна платформа, предлагающая свеем пользователям, инвесторам и просто криптоинтузиастам решить массу проблем с помощью 1 монеты и 6 поддерживаемых основных мировых валю. Обменная биржа гарантирует мгновенные электронные платежи, оплату новыми коинами товаров и услуг, высокий уровень криптобезопасности, минимальную комиссию и очень удобное мобильное приложение.

В данном обзоре давайте кратко рассмотрим, что же нам может предложить Nauticus, и какой инновационный подход будет использоваться.

Международная валютная биржа Crypto и Fiat

Nauticus и обмен на данной платформе станет базовым решением для банковской и электронной коммерции.

Торгуйте и обменивайте монеты Nauticus со 100 криптографическими валютами и шестью мировыми валютами (USD, EUR, JPY, HKD, AUD, ZAR).

В перспективе расширение до 300 криптографических и 16 fiat валют, когда объем транзакции достигнет определенного уровня.

Новейшие алгоритмы и протоколы оперативной работы, гарантирующие выгодный курс обмена и низкую пошлину (всего 0,1%).

Осуществление до миллиона транзакций в секунду.

Новейшие системы безопасности, многоуровневое шифрование, P2P и биометрическая аутентификация.

Интуитивно понятный интерфейс для новых криптовых инвесторов.

Расширенный интерфейс для опытных продавцов с возможностью разработки индивидуальных помощников для автоматических транзакций.

Blockchain и добыча

Обеспечение огромной емкости сервера для пользователей Nauticus по всему миру.

Поддержка инфраструктуры в развивающемся мире.

Партнерские отношения с местными органами власти для обеспечения устойчивости и экономического роста.

Доход реинвестируется для поддержки дальнейшего развития бизнеса.

Энергоэффективное использование моделей Antminer S9.

Всемирная платформа электронной коммерции

Сверхнизкая плата за продажу.

Широкий ассортимент товаров и услуг.

Принимает все основные криптографические и мировые валюты.

Мгновенная и безопасная платежная система.

Простое в использовании мобильное приложение.

Nauticus Exchange работает со всеми кошельками и платежными системами.

Стандартные сборы будут составлять не более 3%.

Для пользователей с лучшими отзывами предусмотрены бонусы в виде 0,1% платы за транзакцию.

Бесплатные транзакции в рамках программы Nauticus Rewards.

Блочная проверка цепочки.

Подробная система оценки и отчетности.

Интегрированный сервис идентификации пользователей KYC.

Прогноз на миллион пользователей к середине 2020 года.

Запланированная выручка до 13,7 млн. ??долларов США в год.

Платформа торговых платежей

Простое и недорогое решение для предприятий любого размера инвестиций.

Оплата бесконтактных точек продаж через NFC, QR, ApplePay и AndroidPay.

Торговцы могут принимать валюту по своему выбору (крипто или фиат).

Устанавливайте платежи мгновенно, а не еженедельно или ежемесячно.

Аналитическая поддержка предприятий и контролирующих органов.

Возможность передачи средств банкам, поставщикам, родственникам и друзьям.

Глобальная проверка KYC

Nauticus станет мировым лидером в тестировании Know Your Customer (KYC).

Единая проверка и Nauticus предоставят ваши данные компаниям по запросу.

Пользователи имеют полный контроль над информацией и обменом данными посредством использования биометрического разрешения.

KYC предотвращает кражу, отмывание денег.

Безопасная и уникальная проверка подлинности.

Прозрачные записи активности доступа.

Информация о пользователе не предоставляется третьим лицам без разрешения.

ICO Gateway 2023

Создание ресурсов для новых ICO.

Разработка шаблонов и кодов новых информационных технологий.

Финансовая и юридическая помощь.

Консультанты, специализирующиеся на маркетинге, медиа и HR.

Запуск регистра ICO и подтверждение качества утверждения.

Разработка комплексного кодекс поведения.

Поддержка сообщества blockchain и защита инвесторов.

Официальные источники:

Веб сайт: https://www.nauticus.io/

White Paper: https://storage.googleapis.com/assets-nauticus-platform/NauticusWhitepaperOfficial.pdf

Twitter: https://twitter.com/nauticusen

Facebook: https://www.facebook.com/NauticusBlockchain/

Telegram: https://t.me/nauticusblockchain

Bitcointalk: https://bitcointalk.org/index.php?topic=3095196.msg31954920#msg31954920

ВТТ автора: https://bitcointalk.org/index.php?action=profile;u=1395905