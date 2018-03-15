Nauticus – всемирная платформа по технологии Blockchain

Nauticus – новейшая криптообменна платформа, предлагающая свеем пользователям, инвесторам и просто криптоинтузиастам решить массу проблем с помощью 1 монеты и 6 поддерживаемых основных мировых валю. Обменная биржа гарантирует мгновенные электронные платежи, оплату новыми коинами товаров и услуг, высокий уровень криптобезопасности, минимальную комиссию и очень удобное мобильное приложение.
В данном обзоре давайте кратко рассмотрим, что же нам может предложить Nauticus, и какой инновационный подход будет использоваться.
Международная валютная биржа Crypto и Fiat
- Nauticus и обмен на данной платформе станет базовым решением для банковской и электронной коммерции.
- Торгуйте и обменивайте монеты Nauticus со 100 криптографическими валютами и шестью мировыми валютами (USD, EUR, JPY, HKD, AUD, ZAR).
- В перспективе расширение до 300 криптографических и 16 fiat валют, когда объем транзакции достигнет определенного уровня.
- Новейшие алгоритмы и протоколы оперативной работы, гарантирующие выгодный курс обмена и низкую пошлину (всего 0,1%).
- Осуществление до миллиона транзакций в секунду.
- Новейшие системы безопасности, многоуровневое шифрование, P2P и биометрическая аутентификация.
- Интуитивно понятный интерфейс для новых криптовых инвесторов.
- Расширенный интерфейс для опытных продавцов с возможностью разработки индивидуальных помощников для автоматических транзакций.
Blockchain и добыча
- Обеспечение огромной емкости сервера для пользователей Nauticus по всему миру.
- Поддержка инфраструктуры в развивающемся мире.
- Партнерские отношения с местными органами власти для обеспечения устойчивости и экономического роста.
- Доход реинвестируется для поддержки дальнейшего развития бизнеса.
- Энергоэффективное использование моделей Antminer S9.
Всемирная платформа электронной коммерции
- Сверхнизкая плата за продажу.
- Широкий ассортимент товаров и услуг.
- Принимает все основные криптографические и мировые валюты.
- Мгновенная и безопасная платежная система.
- Простое в использовании мобильное приложение.
- Nauticus Exchange работает со всеми кошельками и платежными системами.
- Стандартные сборы будут составлять не более 3%.
- Для пользователей с лучшими отзывами предусмотрены бонусы в виде 0,1% платы за транзакцию.
- Бесплатные транзакции в рамках программы Nauticus Rewards.
- Блочная проверка цепочки.
- Подробная система оценки и отчетности.
- Интегрированный сервис идентификации пользователей KYC.
- Прогноз на миллион пользователей к середине 2020 года.
- Запланированная выручка до 13,7 млн. ??долларов США в год.
Платформа торговых платежей
- Простое и недорогое решение для предприятий любого размера инвестиций.
- Оплата бесконтактных точек продаж через NFC, QR, ApplePay и AndroidPay.
- Торговцы могут принимать валюту по своему выбору (крипто или фиат).
- Устанавливайте платежи мгновенно, а не еженедельно или ежемесячно.
- Аналитическая поддержка предприятий и контролирующих органов.
- Возможность передачи средств банкам, поставщикам, родственникам и друзьям.
Глобальная проверка KYC
- Nauticus станет мировым лидером в тестировании Know Your Customer (KYC).
- Единая проверка и Nauticus предоставят ваши данные компаниям по запросу.
- Пользователи имеют полный контроль над информацией и обменом данными посредством использования биометрического разрешения.
- KYC предотвращает кражу, отмывание денег.
- Безопасная и уникальная проверка подлинности.
- Прозрачные записи активности доступа.
- Информация о пользователе не предоставляется третьим лицам без разрешения.
ICO Gateway 2023
- Создание ресурсов для новых ICO.
- Разработка шаблонов и кодов новых информационных технологий.
- Финансовая и юридическая помощь.
- Консультанты, специализирующиеся на маркетинге, медиа и HR.
- Запуск регистра ICO и подтверждение качества утверждения.
- Разработка комплексного кодекс поведения.
- Поддержка сообщества blockchain и защита инвесторов.
Официальные источники:
Веб сайт: https://www.nauticus.io/
White Paper: https://storage.googleapis.com/assets-nauticus-platform/NauticusWhitepaperOfficial.pdf
Twitter: https://twitter.com/nauticusen
Facebook: https://www.facebook.com/NauticusBlockchain/
Telegram: https://t.me/nauticusblockchain
Bitcointalk: https://bitcointalk.org/index.php?topic=3095196.msg31954920#msg31954920
ВТТ автора: https://bitcointalk.org/index.php?action=profile;u=1395905