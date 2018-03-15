Небензя обвинил Великобританию в развертывании кампании по очернению России

Тема: Отравление экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля

Постоянный представитель России при ООН Василий Небензя на экстренном заседании Совета Безопасности в четверг обвинил Великобританию в развертывании кампании по очернению России на международной арене.

«Сегодня мы свидетели того, что власти Соединенного Королевства ведут курс на сознательное очернительство России, не гнушаясь никакими методами», — цитирует РИА «Новости» его слова.

Российский дипломат призвал задуматься, кому может быть выгодно устранение бывшего российского шпиона накануне выборов президента и чемпионата мира по футболу.

«Как вы думаете, какой мотив, на который ссылается премьер-министр Великобритании, у России для устранения Сергея Скрипаля, который после расследования дела, осуждения, отбытия срока, помилования и выдачи британским властям не представлял никакой угрозы для нашей страны?» — обратился Небензя с вопросом к присутствующим.

По его мнению, бывший офицер идеально подошел на роль жертвы, к которой можно применить «любую немыслимую ложь, грязь» и «черный пиар в отношении России». Небензя подчеркнул, что Россия непричастна к произошедшему. «Ультиматумы Лондона мы считаем ничтожными», — добавил он.

Осужденного за госизмену 66-летнего экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его 33-летнюю дочь Юлию обнаружили без сознания на скамейке в сквере в британском Солсбери вечером 4 марта. Они были отравлены в одном из местных итальянских ресторанов и впали в кому в больнице.

12 марта Мэй заявила, что, вероятно, к отравлению причастна Россия. Она объяснила свои выводы тем, что использованное в ходе покушения нервно-паралитическое вещество «Новичок» ранее производилось в РФ. В связи с этим Лондоном был объявлен ультиматум, согласно которому до вечера 13 марта Москва должна была предоставить властям Британии разъяснения по инциденту.

Между тем Москва отвергла версию о причастности к отравлению Скрипаля, обратив внимание, что британские власти не предоставили каких-либо доказательств.

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